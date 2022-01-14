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Sky: страницу комикса про Человека-паука продали на аукционе в США за $3,36 млн

По информации телеканала, иллюстрация датируется 1984 годом, тогда художник Майк Зек впервые изобразил популярного персонажа в черном костюме

ТАСС, 14 января. Страница комикса про Человека-паука была продана за $3,36 млн на аукционе Heritage Auctions в штате Техас. Об этом в пятницу сообщил британский телеканал Sky News.

По его данным, иллюстрация датируется 1984 годом. Художник Майк Зек впервые изобразил популярного персонажа комиксов в черном костюме.

Вице-президент аукционного дома Джо Маддалена уточнил телеканалу, что после страницы комикса про Человека-паука была продана высокоточная копия первого выпуска "Супермена". Этот лот ушел с молотка за $3,18 млн.

Как сообщает телеканал, в последнее время на торгах высоко котируются карточки с покемонами и комиксы. "Коллекционеры покупают свою ностальгию", - прокомментировал эту тенденцию Маддалена.

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