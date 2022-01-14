В Москве в 2022 году капитально отремонтируют более 60 объектов культурного наследия

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 60 объектов культурного наследия капитально отремонтируют в Москве в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного фонда капитального ремонта.

"В 2022 году в Москве планируется провести работы по капитальному ремонту более 1,7 тыс. домов, в том числе более 60 объектов культурного наследия. Работы уже завершены по адресу: ул. Садовническая, д. 61, с. 1. В числе запланированных объектов значатся д. 1 в Елоховском проезде; д. 8/2 с. 2 в Нижнем Кисловском переулке; д. 27 с. 1 на ул. Покровка и др.", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в этом году планируется выполнить капремонт 291 высотного дома, в котором более 15 этажей: 630 кирпичных домов, 428 панельных домов, 689 блочных домов, а также 250 домов с площадью фасада более 10 тыс. кв. м.

"В Восточном административном округе будут выполнены работы по капитальному ремонту 282 домов, в Западном административном округе - 129 домов, в Зеленограде запланирован капремонт 8 домов, в Северном административном округе - 201 дома, в Северо-Восточном АО - 222 домов. Также работы будут выполнены в 123 домах в Северо-Западном округе, в 54 домах на территории Новой Москвы, в 150 зданиях в ЦАО, в 330 домах в Южном округе столицы, в 132 домах в Юго-Восточном административном округе и 129 домах в Юго-Западном административном округе", - заключили в пресс-службе столичного фонда капремонта.