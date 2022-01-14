Количество посетителей в заповеднике "Курильский" на Курилах в 2021 года увеличилось вдвое

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 января. /ТАСС/. Число посетителей государственного природного заповедника "Курильский", расположенного на Курильских островах (Сахалинская область), в 2021 году составило 3 234 человека - в два раза больше показателей 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе заповедника.

"В 2021 году заповедник "Курильский" посетило 3 234 человека. Это почти в два раза превышает цифру предыдущего года. Для сравнения: в 2020 году были выписаны пропуска для 1 740 посетителей заповедника, а в 2019 году - для 1 325", - рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы, 2 371 человек от общего числа посетителей - приезжие туристы, 782 - местные жители острова Кунашир (Курилы), 16 - волонтеры, 34 - научные сотрудники, 16 - сотрудники других ООПТ, 18 пропусков было выписано по соглашениям о сотрудничестве, шесть пропусков - для осуществления совместных рейдов. Из трех эколого-туристических маршрутов, по которым возможно посещение заповедника в туристических целях, самым популярным стал маршрут "Кальдера вулкана Головнина". Традиционно самым туристически загруженным был август.

Традиционно первое место по числу приезжих держит Москва (более 500 человек), затем - Екатеринбург (около 100). На третьем месте - Санкт-Петербург (58). Всего в 2021 году заповедник посетили представители 50 городов России. Помимо этого, территорию заповедника в качестве туристов и волонтеров посетили жители Беларуси, Казахстана, Сербии, Великобритании и Республики Маврикий.

Заповедник "Курильский" - первый заповедник в Сахалинской области, общая площадь - 65 861 га. Создан 10 февраля 1984 года для сохранения уникальной островной природы, имеющей научную и народнохозяйственную ценность, и восстановления численности многих видов животных и растений. Заповедник состоит из трех участков: два находятся на острове Кунашир, третий - на островах Демина и островах Осколки Малой Курильской гряды.