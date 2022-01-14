В 2022 году в 10 городах трудовой доблести России появятся памятные стелы

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) установит в этом году памятные стелы в 10 городах трудовой доблести России, в том числе в Костроме, Ярославле, Иркутске и Новосибирске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РВИО.

"Российское военно-историческое общество в 2022 году продолжит реализацию программы по установке памятных стел в городах трудовой доблести России. Планируется, что в текущем году они появятся в 10 городах. Памятные стелы будут установлены в Нижнем Тагиле, Боровичах, Костроме, Ярославле, Барнауле, Ижевске, Иркутске, Воркуте, Чите и Новосибирске", - сообщили в РВИО.

Как напомнили в обществе, в декабре 2020 года было проведено народное голосование по выбору внешнего вида памятника. Каждый житель России мог принять участие в нем и выбрать лучший из 20 вариантов, предложенных как мэтрами, так и начинающими отечественными скульпторами.

Решение о выборе лучшего проекта было принято по итогам общественного голосования, а также голосования глав городов трудовой доблести и оценок экспертов Творческого совета РВИО, который возглавляет Андрей Кончаловский. Победителем конкурса был признан известный скульптор, член московского Союза художников Денис Стритович.

"Замысел стел "Город трудовой доблести" отличается своим универсализмом. Этот проект изначально был задуман так, что он легко адаптируется под конкретный город с его историей, природой и архитектурой. Поэтому в каждом городе нашей мастерской сначала проводится основательная подготовительная работа. Все творческие решения будут определяться в сотрудничестве с местными администрациями и общественными советами этих городов", - рассказал Денис Стритович, слова которого привели в пресс-службе.

Первая стела "Город трудовой доблести" была открыта в Магнитогорске в июле 2021 года. В минувшем году стелы появились также в Коломне, Красноярске, Омске, Пензе, Самаре, Ульяновске, Чебоксарах и Челябинске.

Города трудовой доблести

Статус "Город трудовой доблести" присваивается с целью увековечения подвига тружеников тыла во время Великой Отечественной войны. Его удостаиваются города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Согласно указу президента РФ, высокое звание было присвоено Екатеринбургу, Боровичам, Иваново, Ижевску, Иркутску, Казани, Магнитогорску, Нижнему Новгороду, Нижнему Тагилу, Новокузнецку, Новосибирску, Омску, Перми, Самаре, Саратову, Томску, Ульяновску, Уфе, Челябинску и Ярославлю. Позднее его получили также Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.

В сентябре 2021 года звание "Город трудовой доблести" было присвоено Алдану, Бологому, Воркуте, Дзержинску, Кемерово, Костроме, Лысьве, Мончегорску, Охе, Ступину, Сызрани и Чите, напомнили в РВИО.