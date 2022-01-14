Первый самолет "Аэрофлота" вылетел из Алма-Аты в Москву

АЛМА-АТА, 14 января. /ТАСС/. Первый за девять дней рейс "Аэрофлота" из Алма-Аты в Москву вылетел в 12:04 по местному времени, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Обстановка вокруг аэропорта спокойная, но на подъезде к нему выставлено два блокпоста с военными, которые разворачивают машины и пропускают пассажиров только пешком. Пройти в аэропорт военные разрешают при наличии билета.

Около аэропорта пробка, достаточно большой поток людей постоянно движется в сторону аэропорта на внутренние и международные рейсы. Несмотря на закончившиеся несколько дней назад беспорядки, военные на блокпостах сохраняют бдительность. Так, журналистов, которые снимают видео и фотографии вблизи блокпостов, заставляют удалять материалы с устройств.

5 января "Аэрофлот" отменил рейсы в Алма-Ату в связи с беспорядками в городе. Были отменены рейсы и в другие города Казахстана.

С 10 января авиакомпания возобновила рейсы в Нур-Султан, с 15 января планирует возобновить рейсы в Актобе, с 16 января - в Костанай, а с 17 января - в Караганду. Закрытыми остаются рейсы в Актау и Шымкент.