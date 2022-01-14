В Крыму впервые в 2022 году выявили более 100 случаев заражения коронавирусом за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Коронавирус за сутки в Крыму подтвердили у 110 человек, сообщается в пятницу на сайте регионального Минздрава. Ранее более 100 случаев заражения выявляли 31 декабря 2021 года.

Максимальный суточный прирост заболевших ковидом в Крыму зафиксировали 20 ноября - 886 случаев заражения. С 21 ноября показатель ежедневно снижается. В минувшую пятницу выявили 69 случаев, что соответствует уровню конца марта 2021 года. В субботу сообщалось о небольшом приросте - 81 заразившемся. Затем показатели вновь начали расти.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 13 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 110 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 128 019 положительных на COVID-19", - говорится в сообщении. За сутки на коронавирус обследовали 3 859 человек.

По данным Минздрава Крыма, количество выздоровевших за сутки составляет 119 человек, за все время пандемии - 119 421.

Власти Крыма с понедельника, 17 января, отменили приостановку требования об обязательных QR-кодах и запрете на зрелищные мероприятия. Анимационные программы на курортах не проводят. Также в республике продолжают действовать QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения ряда организаций и учреждений. До особого распоряжения приостановлена деятельность хостелов. Проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.