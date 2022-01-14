Созданный в России памятник героям борьбы за независимость Греции появится в Салониках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Первый за 200 лет памятник, отмечающий вклад России в обретение Грецией независимости, планируется открыть в центре города Салоники, к его созданию уже приступили в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в пятницу первый заместитель председателя городского комитета по внешним связям Сергей Марков. По его словам, в ближайшее время греческой стороне предстоит определить дату торжественной церемонии.

Ранее греческая общественная организация Союз понтийских офицеров "Александрос Ипсилантис" обратилась в администрацию Санкт-Петербурга с инициативой по установке памятника героям России и Греции, сражавшимся в 1821-1829 годах за освобождение Греческого государства от владычества Османской империи. Идею поддержал губернатор Александр Беглов, впоследствии согласие на участие в реализации проекта выразили в руководстве города Салоники. "Впервые за 200 лет так будет отмечаться вклад России, нет там подобного памятника", - подчеркнул Марков, говоря о важности планируемого события.

"В конце декабря состоялись переговоры с мэром города Салоники Константиносом Зервасом и вице-мэром Стефанией Таниманиду (курирует проект с греческой стороны). Мной был представлен макет памятника, созданный петербургскими архитекторами. Мэру Салоник он понравился. Он отметил, что монумент удачно впишется в архитектуру города, - рассказал Марков. - Для установки нам было предложено место в центральной части города - сквер, примыкающий к улице Александра Ипсиланти (генерал-майор российской армии, герой Отечественной войны 1812 года, руководитель Греческой революции и Национальный герой Греции - прим. ТАСС)".

По мнению Маркова, место "вполне достойное", с развитой инфраструктурой и удобное для обзора пешеходов и автомобилистов. "В перспективе в этом месте планируется открыть станцию метро, и, возможно, эта станция будет носить имя Александра Ипсиланти. Сквер безымянный пока, и, возможно, его название будет как-то тематически связано с нашим монументом", - отметил он.

О памятнике и церемонии открытия

"Стелу героев" высотой 7,5 метра изготовят из серого гранита. Монумент будет венчать православный крест, в верхней его части - элементы в форме храмовых куполов, а на четырех гранях - бронзовые медальоны с изображением Ипсиланти, герба Салоник, герба Санкт-Петербурга и символа города - ангела с Петропавловского собора.

По словам Маркова, петербургская сторона предложила открыть памятник 24 марта 2022 года, накануне Дня независимости Греции, когда в Салониках обычно проходит военный парад с участием первых лиц государства. "Во-первых, это было бы символично, а во-вторых, позволило бы привлечь внимание к этому событию", - считает Марков. Он напомнил, что в этом году также отмечается 20-летие с момента установления партнерских отношений между Санкт-Петербургом и Салониками.

Точная дата открытия пока не утверждена. "Греческая сторона взяла тайм-аут, чтобы оценить, смогут ли они подготовить все в такие, на их взгляд, сжатые сроки", - пояснил собеседник агентства. Он добавил, что Санкт-Петербург со своей стороны готов доставить памятник в Салоники к 10 марта, на его сборку потребуется около недели. "У нас решены все технические и финансовые вопросы. Петербургскую часть работ взялась оплатить [петербургская компания] "Возрождение". Греческую часть работ оплачивает президент национально-культурной автономии греков России Иван Саввиди. Уже сейчас <…> идет работа по распиловке камня и подготовке самого монумента", - добавил Марков.

Открытие памятника планируется в формате торжественной церемонии с выступлениями ведущих петербургских и греческих артистов. "У нас есть подтверждение от Главного командования ВМФ России о готовности направить в Салоники корабль с дружеским визитом для участия в торжественной церемонии, чтобы российские моряки - с учетом того, что именно [их предшественники] внесли решающий военный вклад в обретение Грецией независимости - также приняли участие в этой церемонии", - сказал Марков.

Конференция и выставка

Также в программу предполагается включить проведение международной научно-практической конференции с участием петербургских ученых, на которой рассмотрят вопросы по тематике эпохи Греческой войны за независимость. "Вместе с [Российским государственным] историческим архивом, с Архивным комитетом Петербурга мы готовим исторический очерк, который раскроет не известные ранее детали, имена и биографии конкретных участников тех событий. Мы введем их в научный оборот и на базе этого подготовим выставку, которая будет экспонироваться в Салониках в рамках открытия", - отметил собеседник.

Марков добавил, что в Салоники также было передано предложение петербургских архитекторов по дальнейшему использованию сквера, где будет установлен монумент из Петербурга. "Нам кажется, что было бы логично и правильно создать там аллею с бюстами конкретных героев, чтобы они были названы поименно", - сказал он.