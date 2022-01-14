Более 141 тыс. пациентов с ковидом прошли лечение в резервных госпиталях Москвы за год

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Свыше 141 тыс. пациентов с коронавирусом получили комплексную медицинскую помощь в пяти резервных госпиталях Москвы в прошлом году. Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В 2021 году в пяти резервных госпиталях комплексную медицинскую помощь получили более 141 тыс. пациентов с COVID-19. За все время работы учреждений в них прошли лечение свыше 172 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя Департамента здравоохранения Москвы Алексея Токарева, резервные госпитали продолжат работу в Москве и в 2022 году.

"Создание резервных госпиталей стало своевременным и эффективным решением в условиях пандемии. Это уникальные учреждения не только с точки зрения масштабности, но и по уровню оснащенности медицинским оборудованием, которое не уступает стационарам. Госпитали также стали площадкой для внедрения в практику врачей новых цифровых сервисов, улучшающих качество оказания медицинской помощи. При этом в них обеспечены комфортные условия для пребывания пациентов и работы медицинского персонала", - добавил Токарев.

Уточняется, что пять резервных госпиталей для пациентов с COVID-19 начали работать в Москве с октября 2020 года. Они открыты в ледовом дворце "Крылатское", конгрессно-выставочном центре "Сокольники", автомобильном торговом центре "Москва", павильоне № 75 на ВДНХ и на территории медицинского комплекса в Коммунарке. Каждый из них прикреплен к одному из многопрофильных стационаров. Одновременно они могут принять до 7 тыс. пациентов.