Власти Магаданской области планируют провести тестирование для выявления штамма "омикрон"

ТАСС, 14 января. Власти Магаданской области планируют провести в регионе тестирование для выявления штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Колымы.

"В Магаданской области планируют закупить тесты ПЦР, которые позволяют сразу определять версию "дельта" и "омикрон" коронавируса. Также в регионе откроют центры экспресс-тестирования", - рассказали в пресс-службе.

На этой неделе и. о. министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Елена Кузьменко заявила, что на Колыме прогнозируют в начале февраля резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией нового штамма "омикрон". Прогнозируется, что каждый день в медучреждения за помощью будут обращаться около 10 человек. По ее словам, в период пиковой нагрузки в регионе вынуждены будут прекратить профилактические медицинские мероприятия. Помощь пациентам с легкими формами заболевания будут оказывать дистанционно. Глава министерства призвала население пройти повторную вакцинацию.

За все время пандемии в Магаданской области было выявлено почти 14 тыс. заразившихся коронавирусной инфекцией, 358 человек умерли, более 13 тыс. человек вылечились. Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация. Ее завершили почти 62 тыс. человек. Дефицита вакцины нет.