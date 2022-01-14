Свердловские власти продлили ослабление ограничений для привитых первым компонентом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области продлили возможность посещения общественных мест жителям, вакцинированным только первым компонентом, до 15 февраля. Об этом сообщили ТАСС в региональном оперштабе.

"Посещение при только первом компоненте теперь допускается до 15 февраля (раньше было до 15 января)", - сообщили в оперштабе.

Постановление с внесенными изменениями в указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В нем также прописано, что посещение организаций общественного питания, фитнес-центров, объектов розничной торговли, парикмахерских, бань, детских игровых комнат и некоторых других общественных мест без ковид-сертификата продлевается до 20 января.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. На период новогодних праздников в регионе действовали послабления антиковидных ограничений: до 20 января отменили необходимость предъявлять сертификат о вакцинации в торгово-развлекательных центрах и магазинах, до 15 января - в заведениях общепита, фитнес-центрах, салонах красоты и детских комнатах.

Общее число зафиксированных в регионе случаев коронавирусной инфекции превышает 200 тыс., количество выписанных после выздоровления - более 178 тыс. человек. По данным главного государственного санитарного врача Свердловской области Дмитрия Козловских на 11 января, от всего населения в регионе вакцинировано чуть больше 57%, а от взрослого - 71,8%.