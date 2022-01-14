В Ингушетии впервые пройдут обучение альпинизму спасатели из КБР и Чечни

МАГАС, 14 января. /ТАСС/. Смена по подготовке и повышению альпинистской квалификации спасателей региона начнется 15 января на территории альпинистского лагеря Кязи в Ингушетии. В этом году в ней впервые примут участие сотрудники МЧС из Кабардино-Балкарии (КБР) и Чечни, сообщили ТАСС в пресс-службе управления альпинистских лагерей.

"С 15 января в альплагере Кязи начинает работать смена по подготовке и повышению альпинистской квалификации сотрудников поисково-спасательных отрядов МЧС Северного Кавказа. Впервые планируется участие сотрудников не только из Ингушетии, но и КБР, и Чечни. Повышение квалификации проходит под руководством инструкторов соответствующей квалификации", - сказали в пресс-службе.

Как сообщается, повышение альпинистской квалификации спасателей и их обучение позволит улучшить работу отрядов при поиске и спасении туристов и альпинистов в горных районах округа.

"В планах выполнение норм на значок "Альпинист России" и далее выполнение норм третьего спортивного разряда по альпинизму с обязательным прохождением соответствующего этапа обучения по работе на различных формах горного рельефа. Первый этап будет пройден в альплагере Кязи, второй - на склонах высшей точки России - Эльбрусе", - добавили в пресс-службе.

На территории альплагеря Кязи проводятся занятия по альпинистской подготовке всех уровней. В марте 2021 года на базе лагеря первая группа спасателей ингушского филиала Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ прошла обучение по программе подготовки альпинистов.