В Ижевске возбудили дела после давления коллекторов на сотрудников детских садов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Приставы в Удмуртии возбудили дела об административных правонарушениях после давления коллекторов на сотрудников двух детских садов Ижевска. Материалы также направлены в прокуратуру и Роскомнадзор, сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Удмуртской Республике.

"В управление Федеральной службы судебных приставов России по Удмуртской Республике поступают заявления из детских садов Ижевска о противоправных действиях со стороны коллекторских агентств. Сотрудниками по обоим фактам возбуждены дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ст. 14.57 КоАП РФ. Материалы направлены в прокуратуру по факту оскорбления, в Роскомнадзор в связи с разглашением персональных данных, и в полицию по вопросу наличия в действиях неизвестных лиц признаков угроз", - сказано в сообщении.

Так, в одном из случаев неизвестные пришли в детский сад и стали выяснять информацию о работнике. Мужчины не представились и требовали, чтобы сотрудница вернула долг. Внутрь мужчин не пустили, после чего на телефон учреждения стали поступать многочисленные звонки с угрозами и требованием возврата долга.

Еще в одном случае заведующей детского сада с неизвестного номера позвонил мужчина и начал выяснять информацию о работнике, распространять сведения о его задолженности. В разговоре заведующая пояснила, что он уже два года не работает и за его долги она расплачиваться не будет. Но коллекторов это не убедило и они поставили на автодозвон телефон руководителя дошкольного учреждения. Менее чем за сутки на ее мобильный поступило порядка 120 звонков.