В Якутии первым компонентом вакцины от ковида привились 75% взрослого населения

ЯКУТСК, 14 января. /ТАСС/. Первый компонент вакцины от коронавируса получили 75% взрослого населения Якутии. Об этом сообщил оперштаб региона.

"По состоянию на 14 января первый компонент прививки для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 75% взрослого населения республики", - сообщается в телеграм-канале оперштаба.

В Якутии продлены ограничительные меры по коронавирусу до 1 марта. В частности, в Якутске с 15 января возобновляется требование о предъявлении жителями QR-кода либо медицинской справки с отрицательным ПЦР-тестом для допуска в торгово-развлекательные центры, торговые центры.

За последние сутки в Якутии выявлено 210 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 150 - в Якутске.

13 января оперштаб Якутии сообщил о первом случае заражения штаммом коронавируса "омикрон". Заболевший человек вернулся из Турции. Отмечалось, что гражданка не была вакцинирована, имея постоянный медицинский отвод.