Приамурье намерено втрое увеличить коечный фонд при ухудшении ситуации с ковидом

Ранее главный санитарный врач Приамурья Ольга Курганова сообщала, что специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области зарегистрировали первые случаи заражения штаммом "омикрон" на Дальнем Востоке. Он выявлен у двоих взрослых и ребенка, все они являются членами одной семьи.

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Амурской области при ухудшении ситуации с коронавирусом готовы увеличить количество инфекционных госпиталей с восьми до 13, а количество коек - с 1,3 до 4,7 тыс., сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Для госпитализации больных <...> COVID-19 и пневмониями в области продолжают функционировать восемь инфекционных и семь провизорных госпиталей в общем на 1,3 тыс. коек. Свободный коечный фонд составляет 25,8%. На период ухудшения эпидемиологической обстановки, связанной с циркуляцией омикрон-штамма, максимально готовы развернуть 13 инфекционных госпиталей на 4,7 тыс. инфекционных коек", - говорится в сообщении.

По данным Министерства здравоохранения Амурской области, на лечении находится 2 451 пациент с СOVID-19 и пневмониями, в том числе на стационарном лечении 824 пациента, на амбулаторном лечении - 1 627 пациентов.

"Медицинские организации области обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), расходными материалами и медикаментами из расчета на один месяц при сохранении текущей ситуации. Для организации работы в условиях распространения омикрон-штамма проводится закупка дополнительного запаса лекарственных препаратов, СИЗ, дезсредств, расходных материалов в инфекционные госпитали", - добавили в пресс-службе.

В области сформирован запас кислорода в количестве 27,5 тонны, экспресс-тесты в достаточном количестве.

О ситуации

Ухудшение эпидемической обстановки из-за коронавируса в Амурской области фиксируется с начала июня, в регионе вводят дополнительные ограничения, увеличивают коечный фонд, с октября в Благовещенске и еще в восьми муниципалитетах введена система QR-кодов при посещении заведений общепита, крупных торговых центров, учреждений культуры и спорта, кинотеатров, салонов красоты и парикмахерских. С декабря введена аналогичная система в высших и средних профессиональных учебных заведениях, ряде строительных торговых центров.

С начала пандемии в области выявлено 56,4 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 622 человека умерли.