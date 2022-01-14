Экстренное предупреждение объявили в Краснодарском крае из-за гроз, снега и ветра

СОЧИ, 14 января. /ТАСС/. Экстренное предупреждение в связи с непогодой объявлено в Краснодарском крае, в течение двух дней здесь ожидаются снегопады, ливни, сильный ветер, подъем воды в реках, сообщает ГУ МЧС региона.

Сильный снег в настоящий момент уже наблюдается на территории города Сочи, больше всего осадков выпало в Лазаревском районе. Пальмы и другие вечнозеленые растения засыпало снегом, видимость на дорогах сильно упала.

"Экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений объявлено на территории Краснодарского края", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что 14 и 15 января в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром. На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, МО Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район) и реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок. Местами в крае, в том числе в горах, ожидается сильный ветер с порывами до 30-35 метров в секунду.