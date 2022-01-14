На Алтае готовы в четыре раза увеличить коечный фонд в случае ухудшения эпидситуации

ТАСС, 14 января. Медики Республики Алтай готовятся к прогнозируемому подъему заболеваемости коронавирусом из-за распространения омикрон-штамма. В случае ухудшения эпидситуации в госпиталях готовы развернуть максимальное число мест - более 700, что в четыре раза больше нынешнего объема коечного фонда, сообщил ТАСС пресс-секретарь правительства республики Михаил Максимов.

"Регион готов к новой волне COVID-19, которая может быть вызвана распространением штамма омикрон. В настоящий момент в Республике Алтай развернуто 160 коек для пациентов с коронавирусом в трех моногоспиталях, свободный коечный фонд превышает 25%. В случае ухудшения эпидситуации регион может увеличить число госпиталей до 10 с коечным фондом более 700 мест", - сказал Максимов.

Он отметил, что это максимальный объем коечного фонда: такие мощности разворачивали в регионе при росте заболеваемости в июле 2021 года. По словам пресс-секретаря, в регионе уже имеется двухмесячный запас необходимых лекарственных средств, его систематически пополняют.

"Работают кислородные станции, максимальная выработка в сутки - 2 тонны, которых будет достаточно при росте заболеваемости. Муниципалитетам поручено активизировать прививочную кампанию на местах - вакцины в достаточном количестве есть во всех 35 прививочных пунктах, развернутых на территории республики. Кроме того, работают 33 мобильные бригады, которые выезжают на вакцинацию маломобильных и пожилых жителей", - подчеркнул собеседник.

Он уточнил, что в регионе полностью вакцинировались 104 394 человека. Всего необходимо вакцинировать 122 943 жителя республики.

С начала пандемии в Республике Алтай коронавирус подтвержден у 25 тыс. 650 жителей.