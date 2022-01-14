Число заражений коронавирусом в Югре за сутки выросло более чем на 20%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Количество заболевших ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки составило 199 человек, сообщил в пятницу региональный оперативный штаб.

Оперштаб ХМАО 13 января информировал, что за 12 января в Югре выявили 164 инфицированных коронавирусом. При этом последний раз аналогичное число новых больных за сутки в регионе регистрировали в конце декабря 2021 года.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 199 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за сутки в Югре от последствий коронавирусной инфекции умерли шесть человек. За все время в ХМАО 97,7 тыс. человек заболели ковидом, 92,6 тыс. выздоровели, 2 081 умер.

В регионе до 1 февраля подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Введены ограничения на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий. Введена обязательная самоизоляция граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.