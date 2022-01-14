{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Адыгее откроют резервный ковидный госпиталь к новой волне эпидемии из-за "омикрона"

Эпидемиологи прогнозируют возможный пик распространения нового штамма в конце января

МАЙКОП, 14 января. /ТАСС/. Власти Адыгеи готовят к открытию резервный ковидный госпиталь, необходимый при росте заболеваемости ковидом из-за распространения омикрон-штамма, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Эпидемиологи прогнозируют в Адыгее возможный пик распространения нового штамма коронавируса "омикрон" в конце января - начале февраля.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Готовится к открытию на базе Кошехабльской центральной районной больницы резервный ковидный госпиталь. Сто коек развернут в кратчайший срок, но в случае роста заболеваемости количество койко-мест увеличат до 250. В медучреждении сформирован полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас занятость коечного фонда в республике составляет 74%, уточнили в пресс-службе. На стационарном лечении находятся более 700 человек, на амбулаторном - около 3,3 тыс. Под инфекционный госпиталь развернуто 900 коек в трех медицинских организациях, при необходимости их мощности будут увеличены. Везде есть запасы лекарственных средств и медицинского жидкого кислорода, суточный расход которого в инфекционных госпиталях составляет 10 тонн.

"Мы заранее разворачиваем все необходимые мощности и создаем условия для своевременного оказания медицинской помощи жителям нашей республики при осложнении эпидемиологической ситуации", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Рустема Меретукова.

С начала года отмечается снижение числа заболевших, в республике доминирует штамм "дельта". Среднее количество вызовов в сутки за новогодние праздники на службу "122" составило 450.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 26 494 человек, на лечении находится 3 999 человек (плюс 90 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 21 787 человек (плюс 103 за сутки), умерли 708.

Теги
РоссияАдыгеяПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Дорожные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за непогоды
В уборке дорог задействовано свыше 2,8 тыс. единиц техники, в том числе свыше 700 комбинированных дорожных машин, и порядка 3 тыс. рабочих
Читать полностью