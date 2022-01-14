В Адыгее откроют резервный ковидный госпиталь к новой волне эпидемии из-за "омикрона"

"Готовится к открытию на базе Кошехабльской центральной районной больницы резервный ковидный госпиталь. Сто коек развернут в кратчайший срок, но в случае роста заболеваемости количество койко-мест увеличат до 250. В медучреждении сформирован полный цикл оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19", - говорится в сообщении.

Сейчас занятость коечного фонда в республике составляет 74%, уточнили в пресс-службе. На стационарном лечении находятся более 700 человек, на амбулаторном - около 3,3 тыс. Под инфекционный госпиталь развернуто 900 коек в трех медицинских организациях, при необходимости их мощности будут увеличены. Везде есть запасы лекарственных средств и медицинского жидкого кислорода, суточный расход которого в инфекционных госпиталях составляет 10 тонн.

"Мы заранее разворачиваем все необходимые мощности и создаем условия для своевременного оказания медицинской помощи жителям нашей республики при осложнении эпидемиологической ситуации", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения республики Рустема Меретукова.

С начала года отмечается снижение числа заболевших, в республике доминирует штамм "дельта". Среднее количество вызовов в сутки за новогодние праздники на службу "122" составило 450.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусная инфекция с начала пандемии выявлена у 26 494 человек, на лечении находится 3 999 человек (плюс 90 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 21 787 человек (плюс 103 за сутки), умерли 708.