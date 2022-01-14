В Бурятии вакцинацию от COVID-19 прошли более 60% взрослого населения

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Вакцинацию от COVID-19 в Бурятии прошли более 60% взрослого населения республики. Об этом сообщил в пятницу в интервью на стенде ТАСС в рамках Гайдаровского форума глава Бурятии Алексей Цыденов.

По его словам, это неплохие показатели, но поставленной цели - создания иммунитета у 80% взрослых жителей республики - регион пока не достиг. Цыденов пояснил, что, говоря о 80%, имеет в виду не тех, кто впервые вакцинировался, а тех, у кого сформирован иммунитет, то есть кто переболел или привился в последние шесть месяцев. "[Когда уровень коллективного иммунитета достигнет 80%], тогда возникнут предпосылки для того, чтобы снимать определенную степень контроля", - отметил он.

В настоящее время в Бурятии сохраняется требование о наличии документов, свидетельствующих о вакцинации от COVID-19, о перенесенном заболевании в течение последних шести месяцев, либо справки о медицинском отводе. Кроме того, действуют ограничения в проведении массовых мероприятий, в силе остается правило о социальном дистанцировании и ношении медицинских масок в общественных местах и транспорте. "Сейчас у нас из-за праздников снизились темпы вакцинации, - сказал Цыденов. - Но сейчас наступили сроки, когда ревакцинация должна уже опережать уровень первичной вакцинации, и хотелось бы, чтобы к весне мы подошли подготовленными, надеюсь на это".

Глава Бурятии подчеркнул, что перед обществом стоит задача - "научиться жить с ковидом", необходимо выстроить образ жизни, систему здравоохранения, культуру общения, бизнес, все взаимодействие из соображений, что стопроцентной защиты от ковида нет. Главное в настоящее время - минимизация тяжелых последствий. "Соответственно, главным вопросом является вакцинация, формирование коллективного иммунитета", - сказал Цыденов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.