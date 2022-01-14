В России после коронавируса выздоровели 24 952 человека за сутки

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 952, до 9 809 300. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписали 2 888 человек в Москве, 2 874 - в Санкт- Петербурге, 1 349 - в Воронежской области, 1 039 - в Московской области, 974 - в Нижегородской области, 933 - в Самарской области.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число новых случаев заражения коронавирусом возросло в России на 23 820 за сутки.

Число смертей возросло за сутки на 739 против 740 днем ранее, до 319 911.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки в Москве зарегистрировали 69 смертей, в Санкт-Петербурге - 61, в Подмосковье - 40, в Нижегородской области, Алтайском и Красноярском краях - по 26.