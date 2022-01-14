В Подмосковье за сутки выявили 1 990 заболевших ковидом. Это максимум с 13 декабря

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 1 990 против 1 556, до 657 855. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число заразившихся оказалось максимальным с 13 декабря 2021 года, следует из данных штаба.

Количество выздоровевших в области, по данным штаба, увеличилось на 1 039, до 605 992. Число умерших возросло на 40, до 12 680.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 5 712 против 5 490 днем ранее, до 2 075 669.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

Число летальных исходов за сутки возросло на 69 против 71 днем ранее, до 37 739 (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 888, до 1 902 438. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 135 492 человека.