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Авиарейсы из Киргизии в Алма-Ату и Нур-Султан возобновились

Авиасообщение между республиками прервали 5 января

БИШКЕК, 14 января. /ТАСС/. Возобновились авиарейсы из столицы Киргизии в казахстанские города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Манас, под управлением которого находятся все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Авиакомпания Air Astana возобновила авиасообщение по маршрутам Нур-Султан - Бишкек - Нур-Султан и Алма-Ата - Бишкек - Алма-Ата", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между двумя соседними республиками было прервано 5 января в связи с происходившими на территории Казахстана массовыми беспорядками.

Теги
КазахстанКиргизия
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