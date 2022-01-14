Авиарейсы из Киргизии в Алма-Ату и Нур-Султан возобновились

БИШКЕК, 14 января. /ТАСС/. Возобновились авиарейсы из столицы Киргизии в казахстанские города. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Манас, под управлением которого находятся все крупные воздушные гавани Киргизии.

"Авиакомпания Air Astana возобновила авиасообщение по маршрутам Нур-Султан - Бишкек - Нур-Султан и Алма-Ата - Бишкек - Алма-Ата", - говорится в сообщении.

Авиасообщение между двумя соседними республиками было прервано 5 января в связи с происходившими на территории Казахстана массовыми беспорядками.