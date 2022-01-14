В Санкт-Петербурге подготовят около 20 купелей для крещенских купаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Около двух десятков купелей оборудуют в Санкт-Петербурге для крещенских купаний, подготовка мест и их проверка завершатся к 17 января. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в городском комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

"В канун православного праздника Крещения Господня в Санкт-Петербурге будет оборудовано порядка двадцати купелей. По предварительной информации, места для крещенских купаний будут организованы в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города. Сейчас идет подготовка и оборудование мест для крещенских купаний и проверка их специалистами. Планируется завершить эту работу к 17 января. Только после того, как спасатели подтвердят безопасность каждого места, будет опубликован общий официальный список мест для крещенского омовения", - рассказали в комитете.

Посещение мест крещенских купаний будет организовано с учетом действующих в городе эпидемических правил безопасности. В частности, тем, кто будет совершать омовения, необходимо будет придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди. Для купаний стоит выбирать только специально подготовленные места, подчеркнули в комитете, предупредив, что в других местах это может быть опасно для жизни. За безопасностью на купелях будут следить сотрудники спасательных и медицинских служб.

В комитете напомнили, что перед купанием нельзя употреблять алкоголь и следует сделать физическую разминку. "Людям с недомоганием и/или с хроническими заболеваниями, а также тем, кто переболел COVID-19, лучше воздержаться он погружения в прорубь. Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма. После окунания рекомендуется растереть тело махровым полотенцем и надеть теплую сухую одежду", - разъяснили в комитете.

В прошлом году в Санкт-Петербурге к проведению крещенских купаний были оборудованы купели по 18 адресам. Всего в купании приняли участие 36 тыс. человек.

Праздник Крещения Господня отмечается 19 января. Он называется также Богоявлением, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник, 19 января.