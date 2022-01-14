На Кубани в пяти районах выполнен план по вакцинации от коронавируса

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Прививку от коронавируса сделали 80% взрослого населения в пяти районах Краснодарского края. Таким образом, в регионах выполнен план по вакцинации, необходимый для достижения коллективного иммунитета, сообщили журналистам в пресс-службе краевой администрации.

"По данным регионального министерства здравоохранения, полностью план по вакцинации (не менее 80% взрослых жителей) выполнили Кавказский, Апшеронский, Динской, Курганинский и Калининский районы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 22 муниципалитетах Краснодарского края план по вакцинации выполнен менее чем на 75%. Всего в Краснодарском крае вакцинировались от коронавируса более 2,8 млн жителей, это 50% всего населения региона, или порядка 78% от плана. В регион сначала пандемии поставлены более 4 млн доз вакцины.

"Новый штамм "омикрон" охватывает большее количество людей и быстрее распространяется. Чтобы сберечь систему здравоохранения края, экономику региона, а самое главное - жизни жителей Кубани, необходимо поставить прививку от COVID-19 или ревакцинироваться. <...> Тем более в преддверии крупной вспышки, которую прогнозируют эксперты, в феврале-марте", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Евгения Филиппова.

По данным оперативного штаба Краснодарского края на четверг, за сутки зарегистрировали 353 заразившихся COVID-19, с начала пандемии в регионе коронавирус подтвердили у 123 690 человек, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 2 176, выздоровели 102 873 жителя, умерли за весь период 9 918 заразившихся. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 100 пациентов, еще 9 - на экстракорпоральной мембранной оксигенации.