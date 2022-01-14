Режим неблагоприятных метеоусловий впервые в этом году введен в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный среди горожан как режим "черного неба", объявлен в Красноярске до 17 января. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

Ранее подобный режим был введен в Новосибирске, Омске, Томске и Кемерове. Режим НМУ был введен в Красноярске в первый раз с начала 2022 года. В 2021 году он вводился 15 раз.

"С 15 часов (11:00 мск) 14 января 2022 года до 15 часов (11:00 мск) 17 января 2022 года на территории Красноярска Среднесибирским УГМС объявлен режим неблагоприятных метеоусловий <...>. Усилен мониторинг за уровнем загрязнения воздуха на территории жилой застройки", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Также до понедельника режим НМУ действует в самом южном городе края - Минусинске.

Во время НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

Ситуация в Западной Сибири

В Омске режим НМУ вводился на ночной период с 11 по 14 января. 12 января посты мониторинга Обь-Иртышского УГМС зафиксировали 1,5-кратное превышение предельно допустимой концентрации фенола. При этом жители города массово жаловались в соцсетях на химический запах. В настоящий момент режим НМУ в Омске отменен, уже в субботу синоптики обещают изменение погоды и ветер, который будет способствовать рассеиванию вредных веществ в атмосфере. Неблагоприятные метеоусловия подходят к концу в Томске, режим будет снят в пятницу. За сутки в городе по одному из адресов в Ленинском районе было зафиксировано превышение ПДК взвешенных веществ (пыли и сажи) в воздухе в 1,3 - 2,5 раза, что не опасно для жителей. Ожидается улучшение и в других городах Западной Сибири.

"Это продлится недолго, до сегодняшнего вечера. Самая большая продолжительность этих неблагоприятных метеоусловий в Западной Сибири в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевке. В связи с тем, что мы в выходные ждем уже изменения погодных условий, усиления ветра, осадков, то эти природные явления будут способствовать очищению атмосферы", - сообщила ТАСС начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик

В Кузбассе режим неблагоприятных метеоусловий действует с 11 января и в настоящий момент продлен до 15 января. Для предприятий четырех крупных муниципалитетов региона, в том числе Новокузнецка и Кемерова, действует рекомендация по снижению выбросов на 15-20%. "В субботу начнется постепенное повышение температуры, на смену антициклону придет высотный циклон. В воскресенье днем по области температура может повыситься и до положительной отметки в плюс 1 градус <...>. Инверсия начнет разрушаться", - сказали ТАСС в пресс-службе Кемеровского гидрометцентра.