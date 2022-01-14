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На владельца затонувшей в Сочи яхты завели административное дело за загрязнение акватории

Инцидент произошел 5 января

СОЧИ, 14 января. /ТАСС/. Специалисты Росприроднадзора проводят расследование по факту загрязнения акватории в морском порту Сочи. В отношении собственника маломерного судна, которое затонуло там 5 января, возбуждено административное дело, сообщили в пресс-службе Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора.

5 января поступило сообщение о том, что в морском порту Сочи частично затонуло маломерное судно, специалисты выявили попадание нефтепродуктов в акваторию Черного моря.

"В отношении собственника маломерного судна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ, проводится административное расследование. По его результатам будет принято решение в рамках Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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