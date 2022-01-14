Премьер Австралии поддержал решение об аннулировании визы Джоковича

СИДНЕЙ, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон поддержал решение министра по делам иммиграции Алекса Хоука, повторно аннулировавшего визу сербского теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщается в заявлении главы правительства, опубликованном в пятницу.

В своем заявлении австралийский премьер, в частности, отметил, что виза спортсмена была повторно аннулирована "после тщательного рассмотрения" и исходя из интересов общества.

"Австралийцы принесли много жертв во время этой пандемии, и они справедливо ожидают, что результат их труда будет защищен. Наша строгая политика защиты границ обеспечивала безопасность австралийцев до пандемии и продолжает служить этому сейчас", - сказал Моррисон, отметив, что своими действиями министр защищает здоровье всей нации и правопорядок в стране.

Также глава правительства сообщил, что в свете "предстоящих судебных разбирательств" в дальнейшем воздержится от комментирования ситуации.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.