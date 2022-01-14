Фракция единороссов 17 января обсудит решение отложить законопроект о ковид-сертификатах

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме в понедельник обсудит решение отложить рассмотрение законопроекта о ковид-сертификатах для посещения общественных мест. Об этом в пятницу сообщил лидер фракции Владимир Васильев.

Ранее в пятницу правительство и партия "Единая Россия" предложили снять с рассмотрения во втором чтении законопроект о ковид-сертификатах, объяснив это необходимостью доработать документ с учетом вызовов, которые несет омикрон-штамм. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что Совет Думы 17 января обсудит снятие законопроекта с рассмотрения и выразил уверенность, что решение будет поддержано депутатами.

"Позиция фракции солидарна с позицией партии. В понедельник мы рассмотрим этот вопрос на заседании президиума фракции", - отметил Васильев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Он подчеркнул, что с момента внесения законопроекта в Госдуму шла "серьезная и обстоятельная работа с правительством". "Депутаты фракции "Единая Россия" встречались с людьми, с экспертами. И очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никой спешки с принятием законопроекта нет и не будет", - подчеркнул Васильев.

В свою очередь глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "комитет будет рекомендовать нижней палате отложить рассмотрение данного законопроекта". "Этот вопрос мы вынесем в понедельник на обсуждение Совета Государственной Думы", - приводит слова Пискарева пресс-служба фракции. Пискарев добавил, что в комитет продолжают поступить поправки к законопроекту из регионов и предложения избирателей. "Они обязательно должны быть услышаны и учтены", - подчеркнул депутат.