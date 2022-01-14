Новосибирская область получит дополнительно почти 1 млрд рублей на капремонт 25 школ

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Новосибирская область, где около четверти школ нуждаются в капитальном ремонте, дополнительно получит около 1 млрд рублей федеральной субсидии на проведение работ в 25 школах в 2022-2023 годах. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В августе глава областного Минобразования Сергей Федорчук сообщал, что в Новосибирской области около четверти школ - 250 из 976 - нуждаются в проведении работ по капитальному ремонту, однако в федеральную программу попали только 55 учреждений. Как уточняли в пресс-службе правительства региона, расчетная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей.

"Субсидия из федерального бюджета на капремонт школ составит более 979 млн рублей, из областного бюджета на эти цели будет направлено более 200 млн рублей - за счет региональных средств отремонтированные образовательные организации будут оснащены новым оборудованием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в программу капремонта включено 25 объектов в городах Новосибирск, Обь и в 13 муниципальных образованиях районов области. Для проведения работ в каждой школе будет создан штаб с обязательным привлечением учащихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений.