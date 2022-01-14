В Петербурге в 2022 году планируется ввести 55 социальных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию 55 социальных объектов запланирован в 2022 году в Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по строительству.

"Адресной инвестиционной программой (АИП), комитета по строительству на 2022 год запланирован ввод в эксплуатацию 27 объектов. <…> За счет инвесторских средств на 2022 год запланированы к вводу в эксплуатацию 28 объектов", - отметил представитель пресс-службы. Таким образом, в общей сложности планируется ввести в этом году 55 соцобъектов.

Адресная инвестиционная программа определяет, какие объекты будут построены в Петербурге за счет бюджета города. К ним относятся объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, социальные объекты (детсады, школы, учреждения здравоохранения), а также приобретение квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий. На этот год по ней запланирован ввод одного пожарного депо, пяти объектов дорожного хозяйства, пяти объектов общего образования, пяти детских садов, одного совмещенного объекта дошкольного и общего образования, четырех объектов здравоохранения, четырех спортивных объектов, одного объекта отрасли молодежной политики и одного объекта отрасли социальной политики.

За счет инвесторских средств запланированы к вводу в эксплуатацию пять школ, 16 детских садов, два совмещенных объекта дошкольного и общего образования, два встроенных объекта здравоохранения и три объекта иного назначения.