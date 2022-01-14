В Оренбурге детей из семей в трудной жизненной ситуации будут бесплатно кормить в школе

ОРЕНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Администрация города Оренбурга совместно с депутатами Оренбургского городского совета приняли решение о бесплатном питании в школьных столовых детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

"Мы приняли принципиальное решение обеспечить детей из семей, испытывающих определенные трудности, горячим питанием по единому меню. В настоящее время 1 700 школьников, включенных в этот перечень на основании подтверждающих документов, питаются в организованном порядке бесплатно в школах, где они обучаются. Эта мера является хорошим подспорьем для семьи", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы города Оренбурга Сергея Салмина.

По данным пресс-службы, такая мера поддержки будет реализована в городе впервые. Бесплатное горячее питание будет предоставлено детям из опекунских, многодетных, малоимущих или неполных семей, семей с детьми-инвалидами. Из городского бюджета на эти цели выделено 14 млн рублей. Списки детей, по данным администрации, уже сформированы на основании данных социальных педагогов школ.

Салмин заверил, что власти будут "и дальше изыскивать возможность оказания такой поддержки". До 1 июня планируется принять решение о выделении дополнительных средств для обеспечения бесплатного питания на дальнейший период.