Суд Австралии проведет предварительное слушание по делу Джоковича 14 января

ТАСС, 14 января. Австралийский суд в пятницу вечером проведет предварительное слушание в связи с аннулированием визы теннисиста Новака Джоковича. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя суда.

Австралийский министр по вопросам иммиграции, гражданства и культурного многообразия Алекс Хоук в пятницу принял решение о повторном аннулировании визы Джоковича. Первой ракетке мира придется покинуть страну в ближайшее время. Юристы, представляющие сербского спортсмена, заявили, что намерены бороться за то, чтобы Джокович мог остаться в стране на время разбирательства и принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Новак Джокович был задержан 5 января в аэропорту Мельбурна из-за того, что не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. После разбирательства виза спортсмена была аннулирована, а сам он предупрежден о необходимости покинуть страну.

Джокович обратился в федеральный суд Австралии, оспорив законность решения пограничной службы, и выиграл дело. Австралийские власти заявили, что намерены повторно аннулировать визу спортсмена и депортировать его из страны.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.