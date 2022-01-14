Музей "Невский пятачок" в Ленинградской области получит новое современное здание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Музей "Невский пятачок" в Ленинградской области, посвященный подвигу советских солдат при удержании важнейшего стратегического плацдарма, обзаведется новым зданием. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС.

"Мы приняли решение о строительстве нового здания музея "Невский пятачок" на территории поселка Дубровка Всеволожского муниципального района. Там есть сегодня небольшой музей с небольшой экспозицией, которая, на наш взгляд, уже не соответствует ни современным требованиям, ни современным музейным нормам. Будет построено новое здание, специализированное под данную музейную экспозицию", - заявил Дрозденко.

Музей "Невский пятачок" в Дубровке основан в 1963 году при участии ветеранов. Несмотря на то, что сам музей пока не может похвастаться большим количеством экспонатов, в его стенах ведется важнейшая работа по составлению Книги Памяти. На сегодняшний день в книгу внесены уже около 40 тыс. имен погибших и пропавших без вести. Кроме того, музей является лишь одной из составляющих большого проекта, в который войдут также открывающийся 9 мая музей о Дороге жизни в доме путевого пункта на той самой дороге и музей "Прорыва блокады Ленинграда".

"Мы хотели бы, чтобы каждый музей жил не только своей музейной жизни, но, чтобы это был единый музейный комплекс, который был бы посвящен Ленинградской битве. Поэтому нами было принято решение - мы и музей "Дороги жизни", и музей "Прорыв блокады Ленинграда", и музей "Невского пятачка" объединим под единым музейным комплексом - он будет называться "Музей Ленинградской битвы", - добавил Дрозденко.

Общие потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 года по август 1944 года составили более 1 млн человек. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тыс.