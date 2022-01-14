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В Москве в первую рабочую неделю года выявлено более 260 водителей с признаками опьянения

19 из них уже лишили прав, им грозит уголовная ответственность

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 260 водителей с признаками опьянения выявлено столичной ГИБДД с начала первой рабочей недели этого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"В дни первой рабочей недели нового года 266 водителей с признаками опьянения выявлены в потоке транспортных средств нашими сотрудниками. 114 с установленным состоянием опьянения, 133 человека отказались проходить освидетельствование, еще 19 водителей уже лишены прав за подобные нарушения, им грозит уголовная ответственность", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что инспекторы ДПС контролируют ситуацию, чтобы исключить факты передвижения таких водителей, поэтому аварий с их участием в эти дни удалось избежать.

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