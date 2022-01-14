Число случаев вандализма на Московской железной дороге в 2021 году снизилось на 5%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Почти 440 случаев вандализма зафиксировано на Московской железной дороге (МЖД) в 2021 году, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"В 2021 году на Московской железной дороге зарегистрировано 438 противоправных действий в отношении объектов железнодорожного транспорта, что на 5% меньше, чем в 2020 году", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что на объектах железнодорожной инфраструктуры в 2021 году обнаружено 78 оставленных без присмотра предметов, что в 5,5 раза меньше, чем в 2020 году. "Забытые вещи создают проблемы для движения поездов. В каждом таком случае состав задерживается, а отправляется в рейс только после осмотра правоохранительными органами", - отметил собеседник агентства.

В МЖД добавили, что вандализм влечет за собой административную и уголовную ответственность, поскольку оказывает негативное влияние на работу столичной магистрали, в том числе на движение пассажирских поездов.