Курганские власти отремонтируют 16 учреждений культуры до 2024 года

ТАСС, 14 января. Власти Курганской области до 2024 года планируют отремонтировать 16 учреждений культуры и начать строительство нового детского досугового комплекса с возможностью занятий спортом. Об этом сообщил в "ВКонтакте" глава региона Вадим Шумков.

"Будет проведен ремонт 16 учреждений культуры, включая оба театра в городе Кургане. По ним контракты двухлетние. Плюс в Кургане, в Заозерном, начнется строительство нового детского досугового комплекса с возможностью занятий спортом и целым рядом новых кружков и "развиваек", - написал губернатор.

Также власти планируют начать ремонт 61 объекта в сфере здравоохранения и строительство больниц, в том числе детской поликлиники, хирургического корпуса онкодиспансера и новой взрослой поликлиники при областной клинической больнице.

В 2022 году начнется капитальный ремонт 58 школ в области, а также строительство трех новых школ в сельской местности, работы предполагается завершить до 2024 года.

Курганский театр кукол "Гулливер" и Курганский государственный театр драмы намерены отремонтировать до конца 2023 года, на это выделено 200 млн рублей. "Гулливер" и театр драмы являются крупнейшими театрами Курганской области. Также в регионе действует Шадринский государственный драматический театр.