В Омске обнаружили уникальную фотографию Колчака во время поездки на Тобольский фронт

ОМСК, 14 января. /ТАСС/. Неизвестная ранее уникальная фотография, на которой Верховный правитель России, адмирал Александр Колчак запечатлен во время последней поездки на Тобольский фронт в октябре 1919 года, обнаружена в фондах Омского института водного транспорта. Об этом рассказал ТАСС руководитель Центра изучения истории Гражданской войны, кандидат исторических наук Дмитрий Петин.

"Уникальной чертой этого снимка можно назвать его будничный и не постановочный характер, тогда как большую часть известных фотографий Колчака можно отнести именно к официальным. На снимке запечатлен адмирал, идущий по крутому берегу Тобола. Колчак отдает воинское приветствие встречающим его официальным лицам. На заднем плане - пароход Товарищества Западно-Сибирского пароходства и торговли, который был реквизирован для поездки Колчака на фронт", - рассказал Петин.

По его словам, фотография, предположительно, сделанная 12 октября 1919 года, была обнаружена студентом Даниилом Ярушкиным в фондах Омского института водного транспорта. Возможно, сначала снимок был в фондах музея Иртышского пароходства, куда омские речники в советский период передали документы, связанные с их участием в военных конфликтах XX века. C 2013 года фонды музея стали принадлежать институту.

Петин отметил, что фотография является редким и ценным свидетельством важного события Гражданской войны на востоке России. "Этот снимок акцентирует внимание на церемониальных мероприятиях сибирских белогвардейцев, - считает он. - Также этот снимок иллюстрирует последний визит верховного правителя в действующую армию". Все эти сведения, подчеркнул руководитель центра, особо ценны для историков и для современных интерпретаций образа Колчака в массовой культуре.

Например, отметил он, это единственное известное на сегодня изображение Колчака в коротком двубортном полупальто с полевыми погонами "полного генерала". "На иных известных снимках он запечатлен в длиннополой шинели, застегнутой на крючки, с Георгиевской ленточкой в петлице, - пояснил Петин. - Видимо, в менее официальной обстановке адмирал предпочитал носить более короткое и удобное полупальто-тужурку. Этот факт не отмечали очевидцы, не зафиксирован он и на других фото".

Историк рассказал, что во время последнего визита на фронт с 7 по 16 октября 1919 года Колчак проследовал по маршруту Омск - Тара - Усть-Ишим - Тобольск - прифронтовая полоса - Тобольск - Омск. "Появление Верховного правителя на фронте должно было поднять боевой дух армии, стимулировать контрнаступление <…>. Тогда ошибочно казалось, что конец большевизма уже близок, но уже через месяц падение Омска предрешило судьбу Колчака", - подытожил Петин.

О Колчаке

Александр Колчак - русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса, служил в Балтийском флоте и на Тихом океане, занимался океанографией, затем проводил исследования в Арктике в составе полярных экспедиций. Участвовал в Русско-Японской и Первой Мировой войнах. Осенью 1915 года Колчак был назначен командиром минной дивизии Балтийского флота, в 1916-1917 годах был командующим Черноморским флотом. В конце 1918 года ему было присвоено звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. Седьмого февраля 1920 года был расстрелян большевиками в Иркутске.