Ограничительные меры в Гонконге продлевают до 3 февраля

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 14 января. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение продлить ограничительные меры в мегаполисе, введенные неделю назад, по 3 февраля включительно. Об этом объявила в пятницу на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

"Последние оценки показывают, что эпидемическая ситуация еще не взята под контроль, по-прежнему существует угроза вспышки инфекции", - отметила она.

В частности, речь идет о продлении запрета на авиасообщение между Гонконгом и восемью странами - Австралией, Великобританией, Индией, Канадой, США, Пакистаном, Филиппинами, Францией. Также до этого времени будут оставаться закрытыми спортивные, культурные и развлекательные объекты, включая бары, тематические парки, музеи, салоны красоты. Рестораны после 18:00 будут продолжать работать только навынос и не смогут принимать посетителей на праздничный ужин по случаю Нового года по лунному календарю (наступает 1 февраля).

В настоящее время этот специальный административный район КНР столкнулся с угрозой пятой волны коронавирусной инфекции, связанной с распространением омикрон-штамма. После нескольких месяцев нулевого прироста здесь стали фиксироваться десятки новых локальных случаев заражения, в том числе с неясным источником. Медики отслеживают места перемещений и контакты заболевших, чтобы разорвать цепочки передачи вируса.

Также с пятницы в городе прекратили очные занятия детские сады и начальные школы. Данные меры впервые принимаются здесь с лета прошлого года.