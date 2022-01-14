Югра обеспечит бесплатными лекарствами более 5 тыс. жителей с хроническими заболеваниями

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) обеспечат более 5 тыс. жителей региона, имеющих хронические заболевания, бесплатными лекарствами. Кроме того, дети, подростки и молодые люди до 23 лет, страдающие диабетом, будут обеспечиваться бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы, сообщили журналистам в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Свыше 5 тысяч югорчан с хроническими заболеваниями будут обеспечены бесплатными лекарствами. Изменения в порядок обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета автономного округа внесли члены окружного правительства", - сказано в сообщении.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, в частности, региональные льготники, страдающие от хронической сердечной недостаточности, будут получать лекарства бесплатно. "Дети и совершеннолетние граждане до 23 лет, страдающие диабетом и получающие образование в очной форме, будут обеспечиваться бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы", - отметила глава региона.

Также бесплатно будут обеспечиваться инновационными лекарственными препаратами, не входящими в списки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, югорчане, страдающие эпилепсией.