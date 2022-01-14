Власти ЮАР продлили на месяц режим национального бедствия из-за ковида

ПРЕТОРИЯ, 14 января. /ТАСС/. Власти Южно-Африканской Республики объявили в пятницу о продлении до 15 февраля режима национального бедствия в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в распоряжении министра кооперативного управления и по делам традиций ЮАР Нкосазаны Дламини-Зумы, размещенном на официальном сайте правительства страны.

По последним данным министерства здравоохранения ЮАР, распространенным в четверг, в стране за сутки отмечено 5 920 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных со времени начала пандемии составило 3 546 808. Скончавшихся стало больше на 159, общее их число составляет 92 989, при этом 106 883 пациента остаются в больницах. Таким образом, число вновь заболевших по сравнению с концом прошлого года уменьшилось примерно втрое, а умерших - выросло в пять раз.

Впервые режим национального бедствия в связи с коронавирусом был введен в ЮАР 15 марта 2020 года и с тех пор неоднократно продлевался. Он позволяет властям вводить ограничительные меры, включая полный карантин и запрет на передвижение без специального разрешения.