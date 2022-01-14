К 300-летию Перми обновят 140 фасадов домов и восстановят 80 объектов культурного наследия

ТАСС, 14 января. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил президента РФ Владимира Путина оказать поддержку проектам по благоустройству Перми к 300-летию города. При этом одна из улиц будет сделана по модели Бульварного кольца в Москве.

"Благоустройству уделялось незначительное внимание, и в рамках празднования 300-летия мы собираемся 140 фасадов сделать и 80 объектов культурного наследия восстановить. Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоемкие", - сказал Махонин во время рабочей встречи с президентом.

Путин задал отдельный вопрос по улице Сибирской. В ответ пермский губернатор сказал, что улица будет сделана по модели Бульварного кольца в Москве. Особое внимание улице уделяется, так как здесь находится здание, в котором проживал последний из императорской семьи Романовых. Этот дом был выкуплен из частной собственности.

Также пермские власти планируют благоустроить долины малых рек и набережные. В частности, лога рек Егошихи и Данилихи планируется обновить так, чтобы можно было совершать на них пробежки. Также планируется благоустроить Черняевский лесопарк, который раскинулся на площади 680 га.