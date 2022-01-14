МФЦ Липецкой области вновь начнут принимать посетителей без предварительной записи

ЛИПЕЦК, 14 января. /ТАСС/. Многофункциональные центры Липецкой области с 17 января вновь начнут принимать посетителей без предварительной записи. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Прием жителей без предварительной записи возобновляется с 17 января", - сказал Артамонов.

Он напомнил, что с 27 октября прошлого года многофункциональные центры области перешли на работу только по предварительной записи для снижения рисков заболеваемости ковидом и перераспределения потоков граждан. Исключения делали для тех, кому нужно было получить транспортную карту нового образца, зарегистрировать или подтвердить учетную запись на портале госуслуг, а также зарегистрировать недвижимость.

"Такие меры были обусловлены увеличением посещений МФЦ, только 26 октября количество обращений составило почти 10 тыс. в день по всему региону, а, например, в начале октября за услугами обращались около 6 тыс. человек в день", - пояснил Артамонов. Впрочем, по его словам, такие ограничения дали свой результат. "Сегодня количество обращений составляет около 6 тыс. в день, уменьшилась и ежедневная нагрузка на сотрудников центров - с 35 обращений в день на одного сотрудника до 21", - продолжил Артамонов. Однако соблюдение масочного режима по-прежнему обязательно, посетителям рекомендуют также надевать перчатки и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами. "Эпидемию никто не отменял и примеры других регионов показывают, что к болезни нельзя относиться несерьезно", - заключил Артамонов.