Первый этап вакцинации от коронавируса в КЧР прошли более 60% взрослого населения

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Первый этап вакцинации от коронавируса в Карачаево-Черкесии (КЧР) прошли около 170 тыс. человек, что составляет более 60% взрослого населения республики, сообщил региональный оперштаб.

"В Карачаево-Черкесии от коронавируса привились почти 173 тыс. человек, что составляет 60% от плана вакцинации от COVID-19. Завершили оба этапа - почти 166 тыс. жителей КЧР. В двух районах Карачаево-Черкесии - в Ногайском и Адыге-Хабльском - план по иммунизации выполнен более, чем на 90%", - рассказали в оперштабе.

В республике введена обязательная вакцинация для отдельных групп населения. Работают 13 основных и 33 дополнительных пунктов вакцинации. Также созданы 56 мобильных бригад для вакцинации маломобильных граждан.

Большое внимание уделяется вакцинации пожилых людей старше 60 лет, которые находятся в зоне высокого риска по тяжелому течению коронавируса. На сегодняшний день от коронавируса привились почти 45 тыс. жителей КЧР старше 60 лет.

В Карачаево-Черкесии доступны на выбор четыре вакцины, в том числе "Спутник V", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт". "Очень важно успеть пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса сейчас, пока в республике еще не распространился "омикрон" - штамм, который известен своей особой заразностью", - добавили в оперштабе.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 58 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 33 047 случаев инфицирования, 29 457 жителей выздоровели, 919 - умерли. В больницах получают лечение 384 пациента, остальные лечатся амбулаторно.

В новость была внесена правка - (17:10 мск) - уточняется число жителей, прошедших вакцинацию.