Кравцов сообщил, что большинство школ в России работают очно после зимних каникул

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Большинство российских школ сегодня работают в очном режиме после зимних каникул, в 12% учебных заведений режим отдыха продлен до понедельника, заявил журналистам в кулуарах Гайдаровского форума глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Школы вышли в очный режим после зимних каникул, на сегодняшний день <...> всего 12% школ, где были продлены каникулы. С понедельника эти школы также выйдут в очный режим работы", - заявил Кравцов.

Министр обратил внимание на важность соблюдения родителями, учителями антиковидных требований, от этого тоже будет зависеть развитие эпидемиологической ситуации.

"Конечно, определенные решения принимаются точечно регионами в зависимости от эпидемиологической ситуации", - добавил Кравцов.

Он отметил, что у министерства по-прежнему нет планов отказываться от традиционной системы обучения, при этом дистанционный формат является вынужденной мерой.

Вводить более жесткие антиковидные меры в школах на фоне пандемии пока не планируется, заявил Кравцов.

"Те меры, которые сейчас утверждены Роспотребнадзором, они действуют, и пока о каких-то дополнительных мерах речи не идет", - заявил Кравцов, отвечая на соответствующий вопрос.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 320,2 млн человек, примерно 5,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 747 125 случаев заражения, выздоровели 9 809 300 человек, умерли 319 911. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.