Машков заявил, что цифровые технологии помогут артисту влиять на воображение зрителя

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Цифровые технологии способны помочь артисту влиять на воображение зрителей, если театр идет рядом с наукой, то открытия происходят в обеих сферах, заявил актер театра и кино, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков на сессии Гайдаровского форума "Цифровой театр".

"Я в своем театре, в котором у нас очень современная сцена, <…> давно мечтаю создать некое пространство, которое поможет прежде всего артисту влиять и общей атмосфере воздействовать на воображение зрителя. Потому что в воображении происходит вся метаморфоза, этот "эффект бабочки", перерождение. Цифра, конечно, поможет следить за артистом", - сказал худрук. Как напомнил Машков, еще Константин Станиславский говорил о том, что найдутся технологии, которые помогут артисту быть более внятным и выразительным.

При этом, по словам артиста, самый большой вопрос при переносе спектакля на экран - как снимать? Спектакль рассчитан на зрителей в зале, идущий через микрофон звук искажает живое чувство, а съемка спектакля требует от актера определенной настройки, на крупный план в том числе, пояснил Машков. "На большом экране движение глаз твоих - это уже мизансцена", - сказал он. "Тут обязательно нужно искать новую технологию, как записать дыхание зрителя, чтобы увидеть это театральное произведение с дыханием зрителя, с его аплодисментами, с его восторгом. Это очень важно - присутствие зрителей", - добавил худрук.

Режиссер, художественный руководитель Оперной киностудии, приглашенный режиссер-постановщик Мариинского театра Дмитрий Отяковский заявил о важности представления в новом формате тех сокровищ, которые есть в искусстве. Кроме того, цифровой формат, по его словам, позволит поддержать классическое искусство, современных композиторов и музыкантов в условиях пандемии. Но цифровые технологии не замещают театр, отметил он. Отяковский выразил интерес театра к разным видам технологий, в том числе 3D-печати и NFT. Взаимодействие с техникой современного человека он назвал новым миром цифровой эстетики.

Генеральный директор, художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман также признал, что технологии в театре шагнули вперед, это касается и света, и звука, что дарит постановщикам невероятные возможности. "Без них спектакли были бы менее привлекательны", - считает гендиректор.

Машков, отвечая на вопрос, как цифровые технологии могут максимально оживить театр, отметил, что театр развивается вместе с наукой. "Как только театр идет рядом с наукой, то открытия и там, и там, потому что это, прежде всего, работа воображения", - пояснил актер. Он добавил, что больше всего волнует человека его психическое содержание, поэтому любая технология, если она не работает на обогащение, бессмысленна.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России . ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.