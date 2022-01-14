В новогодние праздники Карелию посетили 70 тыс. туристов

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 января. /ТАСС/. Турпоток в Карелию в период новогодних праздников 2022 года вырос на 17% к прошлому году и составил, по предварительным оценкам, 70 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в управлении по туризму республики.

"По предварительным подсчетам, в период новогодних и рождественских праздников в Карелии побывало 70 000 человек, это на 17% больше, чем в прошлом году, и на 30% - чем в 2020. Нельзя не отметить стабильно повышающийся спрос", - рассказали в региональном ведомстве.

По словам начальника управления по туризму Карелии Анны Борчиковой, традиционно популярностью у туристов пользовались Рускеальский мраморный карьер, водопады Кивач и Ахвенкоски, вотчина карельского Деда Мороза ТалвиУкко, остров Кижи. Наибольшая нагрузка выпала на объекты в Приладожье, Петрозаводске, Прионежском районе и Пряже.

"Но и самые северные районы Карелии не были обделены вниманием туристов - объекты размещения там были полностью забронированы еще летом", - добавила Борчикова.

Ранее Борчикова сообщала что на зимние праздники в Карелию впервые были организованы три чартерных рейса сообщением Москва-Петрозаводск, каждый из которых перевез по 180 человек. Планируется, что аналогичные рейсы повторят и в летний период 2022 года.