Власти Москвы ожидают значительного роста числа заболевших из-за "омикрона"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Московские поликлиники усиливают работу в связи с появлением омикрон-штамма коронавируса, власти ожидают значительного роста заболевших. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы ожидаем значительного увеличения числа заболевших в связи с приходом в Москву штамма "омикрон". Поэтому мы дополнительно серьезно усилили работу наших поликлиник - в первую очередь значительно расширили штат дежурных врачей для приема в поликлиниках пациентов с симптомами ОРВИ. Мы также расширяем спектр доступных диагностических возможностей в поликлиниках. Помимо осмотра и консультации врача, а также проведения экспресс- и ПЦР-тестирования, при наличии показаний пациентам также на месте будут проводить дополнительные обследования, например взятие анализа крови, проведение ЭКГ и другие", - сказала Ракова.

Для безопасного пребывания в городских поликлиниках на входе проводится бесконтактная термометрия. Для пациентов с повышенной температурой тела и иными симптомами ОРВИ предусмотрена специальная маршрутизация, которая позволяет развести поток пациентов с симптомами ОРВИ от пациентов, которые пришли в поликлинику в связи с другим заболеванием. Внутри помещений обязательным является ношение средств индивидуальной защиты.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом напоминил, что победа над пандемией - это вакцинация.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 2 075 669 случаев заражения, из них 5 712 за последние сутки. Выздоровели 1 902 438 человек, умерли 37 739. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 6 396 598 человек, коллективный иммунитет составляет 69,88%.