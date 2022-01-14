Германия выдала России осужденного за поджог автомобиля

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Германия экстрадировала в Россию Мраз Озманяна, осужденного за поджог автомобиля. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Из Германии экстрадирован гражданин России Мраз Озманян, осужденный за умышленное повреждение чужого имущества, - сказала она. - Сегодня в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву".

По словам Волк, в январе 2016 года в Москве на Дубнинской улице злоумышленник облил горючей жидкостью припаркованный автомобиль и поджег его. В результате иномарка сгорела, владельцу причинен ущерб в сумме более 400 тыс. рублей. В марте 2016 года Тимирязевским судом Москвы Озманян осужден (по ч. 2 ст. 167 УК РФ) и приговорен к одному году шести месяцам заключения условно.

Постоянно проживая на территории Тульской области, мужчину поставили на учет территориального органа ФСИН России. "В декабре 2016 года в связи с нарушением условий отбывания наказания приговором Кимовского городского суда Тульской области условное наказание заменено на реальное с отбыванием в колонии-поселения и возмещением материального ущерба потерпевшему. Однако осужденный скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в международный розыск", - добавила представитель МВД.

В сентябре 2021 года его задержали на территории Германии.