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Экспертиза одобрила первый этап реабилитации водохранилища в Кургане

Работы планируется провести в рамках нацпроекта "Экология"

ТАСС, 14 января. ООО "Проммаш тест" по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на первый этап экологической реабилитации водохранилища в городе Кургане выдало положительное заключение. Работы планируется провести в рамках нацпроекта "Экология", сообщили в пятницу в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Водохранилище является источником питьевого, хозяйственно-бытового и промышленного водоснабжения Кургана и прилегающих районов области.

"В рамках нацпроекта "Экология" пройдут работы по очистке Курганского водохранилища. Экспертная организация ООО "Проммаш тест" рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап экологической реабилитация Курганского водохранилища в городе Кургане. По итогам негосударственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протяженность водохранилища составляет 89,4 км. "С момента его появления в 1962 году расчистка иловых отложений ни разу не проводилась. Работы по восстановлению экосистемы водоема на площади более 32 гектаров запланированы на 2022-2024 годы в рамках национального проекта "Экология". Проектом, который одобрили эксперты ООО "Проммаш тест", предусмотрен первый этап экологической реабилитации Курганского водохранилища", - добавили в ведомстве.

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