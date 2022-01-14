Проект музея "Партизанской славы" в Ленобласти получит финансирование уже в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Проект музея "Партизанской славы" в Ленинградской области получит полное финансирование уже в следующем году. В данный момент проект прошел экспертизу и ждет лишь определения стоимости и сроков финансирования, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"Мы приняли решение о создании музея "Партизанской славы", посвященного партизанам Ленинградской области. Мы определимся с возможностями нашего бюджета по срокам финансирования, и я думаю, что со следующего года мы в полном объеме начнем финансировать эти работы. Они будут разбиты на этапы. Общий срок реализации - до пяти лет, но первые результаты будут уже по истечению первого года", - сказал Дрозденко.

Как рассказал ТАСС губернатор, основная экспозиция музея "Партизанской славы" расположится под открытым небом и будет иметь вид настоящего партизанского лагеря времен Великой Отечественной войны. Кроме того, музей предполагается создать вблизи Федеральной трассы, так что он должен стать важной туристической точкой на карте региона.

"Мы завершили работы по проектированию музея. Проект прошел экспертизу, сейчас мы определяемся с окончательной стоимостью проекта, потому что необходимо не только построить ряд зданий, сооружений, но и необходимо завершить благоустройство территорий", - отметил Дрозденко.